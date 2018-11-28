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У басейні столичного фітнес-центру потонув чоловік з інвалідністю - ЗМІ (відео)

17:40, 28 листопада 2018
Інциденти
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У Києві в басейні фітнес-центру потонув чоловік / фото УНІАН

Поліція підтверджує факт трагедії і повідомляє, що потонув чоловік, передає ТСН.

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Загиблому близько 30 років і це людина з інвалідністю - у нього немає обох рук, повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Тим часом спортивний заклад продовжує свою роботу і відкритий для відвідувачів. Зачинили лише другий поверх, де і розташований басейн. Відвідувачі про трагедію не знають, а персонал дає розпливчасті відповіді.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі хвиля змила дівчину з пірсу в море, вона потонула.

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Теги: #Київ#потонув у басейні