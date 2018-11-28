У басейні столичного фітнес-центру потонув чоловік з інвалідністю - ЗМІ (відео)

Загиблому близько 30 років і це людина з інвалідністю - у нього немає обох рук.

Сьогодні, 28 листопада, у клубі "Спорт Лайф", розташованому на столичному Подолі, у басейні потонула людина.

Поліція підтверджує факт трагедії і повідомляє, що потонув чоловік, передає ТСН.

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Загиблому близько 30 років і це людина з інвалідністю - у нього немає обох рук, повідомляє видання з посиланням на власні джерела.

Тим часом спортивний заклад продовжує свою роботу і відкритий для відвідувачів. Зачинили лише другий поверх, де і розташований басейн. Відвідувачі про трагедію не знають, а персонал дає розпливчасті відповіді.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі хвиля змила дівчину з пірсу в море, вона потонула.