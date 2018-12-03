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У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем (фото, відео)

19:03, 03 грудня 2018
Інциденти
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У Маріуполі 70-річний пенсіонер розклеював плакати з Януковичем / фото 0629.com.ua

Про це пише місцеве видання 0629.

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Зокрема, на плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"

В СБУ повідомили, що агітатора затримали, провели з ним профілактичну бесіду і відпустили.

"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом", - заявив пенсіонер співробітникам СБУ.

Чоловік також повідомив, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов удома.

На плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: &quot;Ти заплатив за новими тарифами?&quot; / 0629.com.ua

За даними СБУ, пенсіонер раніше не виїжджав на окуповану територію і не мав контактів з бойовиками.

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Теги: #Маріуполь