У Маріуполі пенсіонер розклеїв плакати з Януковичем (фото, відео)
19:03, 03 грудня 2018Інциденти
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В СБУ повідомили, що агітатора затримали, провели з ним профілактичну бесіду і відпустили.
У Маріуполі 70-річний пенсіонер розклеював плакати з Януковичем / фото 0629.com.ua
У Маріуполі на під'їздах будинків 70-річний пенсіонер Анатолій Рибалка розклеїв плакати з екс-президентом Віктором Януковичем.
Про це пише місцеве видання 0629.
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Зокрема, на плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: "Ти заплатив за новими тарифами?"
В СБУ повідомили, що агітатора затримали, провели з ним профілактичну бесіду і відпустили.
"Я засуджую агресію Росії проти України і вважаю себе патріотом", - заявив пенсіонер співробітникам СБУ.
Чоловік також повідомив, що плакати не виробляв спеціально, а знайшов удома.
На плакатах Янукович зображений у формі червоногвардійця і напис: "Ти заплатив за новими тарифами?" / 0629.com.ua
За даними СБУ, пенсіонер раніше не виїжджав на окуповану територію і не мав контактів з бойовиками.
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