В Одесі суд відправив під домашній арешт п'ятьох затриманих за напад на соратників Гриценка

Сьогодні Приморський районний суд Одеси визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту п'ятьом затриманим за напад на соратників лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка.

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Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Одеської області Інна Верба, місцева прокуратура №3 наполягала на запобіжному заході у вигляді тримання у СІЗО. Свою думку прокурор аргументував тим, що підозрювані можуть чинити тиск на свідків.

Розглянувши клопотання та заслухавши думку другої сторони, суд визначив запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Як повідомив у Facebook відомий громадський працівник Єгор Фірсов, підозрювані - Олександр Капшин, Рамзан Тагіров, Володимир Куляба, Богдан Іванченко і Андрій Іванов.

Фірсов зазначає, що Капшин - учасник організації «Автомайдан Одеса», очолюваної Євгеном Резвушкіним.

«Тагірова називають рейдером, організатором погромів на будівництвах. У мережі можна знайти матеріали, які розповідають про подвиги цих «активістів» - напад на будівельні майданчики, наїзди на нелегальні зали ігрових автоматів і спроби кришування таких закладів та інші замовні рухи», - написав Фірсов.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада в центрі Одеси сталася сутичка між прихильниками і противниками лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка. Під час зустрічі з одеситами, яка мала відбутися в Приморському районі міста, невідомі закидали яйцями лідера політичної партії. В результаті між його прихильниками і противниками сталася сутичка. У поліції заявили, що під час конфлікту його учасники використовували проти опонентів газові балончики. Протиправні дії припинили поліцейські, які патрулювали вулиці. Вони розняли учасників конфлікту і не допустили його ескалації. Затримано п'ятьох зловмисників, яким повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України - в хуліганстві, опорі працівникам правоохоронних органів і насильницьких діях по відношенню керівника політичної партії в зв'язку з його громадською діяльністю (ч. 4 ст. 296, ч. 2 ст. 342 і ч.2 ст. 346). В результаті нападу зловмисників постраждали 5 громадян, в тому числі співробітник патрульної поліції.