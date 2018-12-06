У Києві невідомі у масках розстріляли позашляховик, введено план перехоплення

Водій Nissan, який знаходився один в автомобілі, намагався відірватися від зловмисників, але його занесло на ганок магазину.

У Солом'янському районі Києва, на вулиці Сурікова, 3, невідомі в масках розстріляли позашляховик, після чого зникли з місця події - введено план перехоплення.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook.

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Зазначається, що невідомі в масках під'їхали на чорному автомобілі Volvo XC90, обстріляли Nissan і зникли з місця події.

На даний момент територію, де стався інцидент, оточили правоохоронці. У Києві введено оперативний план перехоплення «Сирена».

Як повідомляють «Вартові еспресо», водій Nissan, який знаходився один в автомобілі, намагався відірватися від нападників, але його занесло на ганок магазину. Зловмисники стріляли в бічне і заднє пасажирське скло.