У Харкові в супермаркеті поліцейський застрелив молодика, який підрізав його ножем

Конфлікт почався з того, що 24-річний чоловік відмовився розрахуватися за куплений товар.

У супермаркеті на вулиці Шевченка в Харкові, у середу, 5 грудня, близько 21:30 поліцейський застрелив молодика, який напав на нього з ножем.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Читайте такожВ Кривому Розі озброєний сокирою чоловік в масці тигра намагався пограбувати магазин (відео)

Конфлікт почався з того, що 24-річний чоловік відмовився розрахуватися за куплений товар. Співробітник поліції охорони запропонував вирішити конфлікт в рамках законодавства та дочекатись приїзду наряду поліції.

«У службовому приміщенні громадянин раптом накинувся на поліцейського охорони та наніс йому кілька ножових поранень. Співробітник поліції охорони, враховуючи небезпеку, яка виникла для нього та оточуючих, відповідно до статті 46 Закону України «Про Національну поліцію» використав табельну вогнепальну зброю і поранив громадянина», - розповіли у поліції.

Постраждалі були доставлені до лікарні - вночі 24-річний чоловік помер, стан здоров’я 25-річного працівника поліції стабільний. Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень, триває перевірка.