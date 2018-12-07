З приміщення київського суду втік підозрюваний у вбивстві

Наразі його розшукує поліція.

У четвер, 6 грудня, у Києві із приміщення Голосіївського суду утік підозрюваний у вбивстві.

Як зазначається, підозрюваний перебував під домашнім арештом, передає Громадське з посиланням на правоохоронні органи.

Під час засідання суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Однак, чоловікові вдалося втекти із приміщення суду.

"Скориставшись нагодою, він вийшов в коридор і втік", - повідомили у правоохоронних органах.

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Чоловіка судять за підозрою у вбивстві - статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі його розшукує поліція.

Як повідомляє Київ Оперативний, ім'я підозрюваного - Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження.

"Зріст близько 180 см, середня статура, пряме темно-русяве коротке волосся, очі світлі", - йдеться у повідомленні.