З приміщення київського суду втік підозрюваний у вбивстві
У четвер, 6 грудня, у Києві із приміщення Голосіївського суду утік підозрюваний у вбивстві.
Як зазначається, підозрюваний перебував під домашнім арештом, передає Громадське з посиланням на правоохоронні органи.
Під час засідання суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Однак, чоловікові вдалося втекти із приміщення суду.
"Скориставшись нагодою, він вийшов в коридор і втік", - повідомили у правоохоронних органах.
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Чоловіка судять за підозрою у вбивстві - статті 115 Кримінального кодексу України.
Наразі його розшукує поліція.
Як повідомляє Київ Оперативний, ім'я підозрюваного - Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження.
"Зріст близько 180 см, середня статура, пряме темно-русяве коротке волосся, очі світлі", - йдеться у повідомленні.