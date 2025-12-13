Цей крок загрожує зірвати мету щодо узгодження так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті ЄС наступного тижня.

Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії запропонувати альтернативи схемі кредитування України на суму 210 мільярдів євро з використанням заморожених російських активів. Про це пише Euractiv.

Зазначається, що цей крок загрожує зірвати мету з узгодження так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті ЄС наступного тижня.

У спільній заяві чотири країни заявили про підтримку нещодавньої пропозиції Європейської комісії про безстрокове блокування суверенних фондів Москви, що зберігаються в ЄС.

Вони попередили, що цей крок не повинен "запобігати" потенційному використанню цих коштів для підтримки військових зусиль Києва. Комісія наполягала на безстроковому блокуванні резервів, щоб уникнути необхідності й надалі покладатися на проросійський уряд Угорщини, який має продовжувати ці заходи кожні шість місяців.

Зазначається, що використання "статті 122" має вирішальне значення для запобігання поверненню коштів Москви Росії в разі скасування санкцій проти Кремля, що може призвести до того, що Бельгія буде зобов'язана повернути Москві сотні мільярдів євро.

Euroclear, клірингова палата, що базується в Брюсселі, володіє переважною більшістю активів на суму 210 мільярдів євро, виділених на кредит.

У своїй заяві Італія, Болгарія, Мальта і Бельгія попередили, що застосування статті 122 "тягне за собою правові, фінансові, процедурні та інституційні наслідки, які можуть виходити далеко за рамки цього конкретного випадку". На їхню думку, рішення, ухвалене в п'ятницю, не повинне "створювати прецедент" для політики безпеки і зовнішньої політики блоку, яка зазвичай вимагає одностайності.

Зазначається, що представники ЄС зустрінуться в неділю, щоб обговорити кредит перед засіданням Ради наступного тижня, де вони спробують розглянути численні поправки Бельгії до правової пропозиції Комісії.

Згідно з документами, вимоги включають "незалежні" і "автономні" гарантії з боку країн ЄС, а також вимогу про те, щоб Euroclear "не ніс відповідальності" за надання репараційного кредиту.

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер давно закликає до пошуку альтернатив репараційному кредиту, який він назвав "фундаментально неправильним" і заявив, що він пов'язаний із численними юридичними та фінансовими ризиками.

У п'ятницю представники ЄС офіційно проголосували за безстрокове блокування активів РФ на підставі надзвичайного положення договорів ЄС.

