Італія, Болгарія та Мальта приєдналися до закликів Бельгії запропонувати альтернативи схемі кредитування України на суму 210 мільярдів євро з використанням заморожених російських активів. Про це пише Euractiv.
Зазначається, що цей крок загрожує зірвати мету з узгодження так званого "репараційного кредиту" на вирішальному саміті ЄС наступного тижня.
У спільній заяві чотири країни заявили про підтримку нещодавньої пропозиції Європейської комісії про безстрокове блокування суверенних фондів Москви, що зберігаються в ЄС.
Вони попередили, що цей крок не повинен "запобігати" потенційному використанню цих коштів для підтримки військових зусиль Києва. Комісія наполягала на безстроковому блокуванні резервів, щоб уникнути необхідності й надалі покладатися на проросійський уряд Угорщини, який має продовжувати ці заходи кожні шість місяців.
Зазначається, що використання "статті 122" має вирішальне значення для запобігання поверненню коштів Москви Росії в разі скасування санкцій проти Кремля, що може призвести до того, що Бельгія буде зобов'язана повернути Москві сотні мільярдів євро.
Euroclear, клірингова палата, що базується в Брюсселі, володіє переважною більшістю активів на суму 210 мільярдів євро, виділених на кредит.
У своїй заяві Італія, Болгарія, Мальта і Бельгія попередили, що застосування статті 122 "тягне за собою правові, фінансові, процедурні та інституційні наслідки, які можуть виходити далеко за рамки цього конкретного випадку". На їхню думку, рішення, ухвалене в п'ятницю, не повинне "створювати прецедент" для політики безпеки і зовнішньої політики блоку, яка зазвичай вимагає одностайності.
Зазначається, що представники ЄС зустрінуться в неділю, щоб обговорити кредит перед засіданням Ради наступного тижня, де вони спробують розглянути численні поправки Бельгії до правової пропозиції Комісії.
Згідно з документами, вимоги включають "незалежні" і "автономні" гарантії з боку країн ЄС, а також вимогу про те, щоб Euroclear "не ніс відповідальності" за надання репараційного кредиту.
Заморожені російські активи - останні новини
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер давно закликає до пошуку альтернатив репараційному кредиту, який він назвав "фундаментально неправильним" і заявив, що він пов'язаний із численними юридичними та фінансовими ризиками.
У п'ятницю представники ЄС офіційно проголосували за безстрокове блокування активів РФ на підставі надзвичайного положення договорів ЄС.