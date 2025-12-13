'Масовий героїзм': Кім Чен Ин зустрів своїх солдатів, які воювали за РФ

Кім Чен Ин особисто зустрів підрозділ, який воював і виконував інженерні завдання в Курській області.

Війська Північної Кореї, які воювали у Курській області, повернулися додому. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто відвідав урочисту церемонію зустрічі військового підрозділу.

Як пише CNN, йдеться про інженерний підрозділ Корейської народної армії, який протягом кількох місяців перебував у зоні бойових дій під час війни Москви проти України.

Державне агентство KCNA зазначає, що Кім Чен Ин привітав офіцерів і солдатів 528-го інженерного полку, назвавши їхню поведінку "героїчною", а виконання завдань — прикладом "масового героїзму" та відданості наказам Трудової партії Кореї. Підрозділ перебував у закордонному "відрядженні" протягом 120 днів.

Відео дня

На оприлюднених Пхеньяном відеокадрах видно, як військові виходять з літака, Кім Чен Ин обіймає пораненого солдата в інвалідному візку, а також як чиновники, військові та родини зустрічають повернення підрозділу.

За даними KCNA, підрозділ був направлений до Росії на початку серпня та виконував бойові й інженерні завдання в Курській області. Раніше Міністерство оборони РФ заявляло, що північнокорейські військові брали участь у відбитті українського наступу в регіоні, а згодом були залучені до розмінування територій.

Згідно з пактом про взаємну оборону між Москвою і Пхеньяном, Північна Корея минулого року відправила до Росії близько 14 тисяч військових. За оцінками південнокорейських, українських і західних джерел, понад 6 тисяч з них загинули. Водночас Кім Чен Ин офіційно визнав загибель дев’яти солдатів під час цієї місії, назвавши це "жахливою втратою".

Кім оголосив, що 528-й інженерний полк буде нагороджено Орденом Свободи та Незалежності, а дев’ятьом загиблим присвоєно звання Героя КНДР і державні нагороди посмертно.

У своїй промові Кім наголосив, що підрозділ діяв у небезпечних бойових умовах, продемонстрував дисципліну, ідеологічну стійкість та "абсолютну відданість" державі.

Роль КНДР у війні

Північна Корея дедалі відкритіше визнає участь своїх військових у війні на боці Росії. Раніше державні ЗМІ показували кадри репатріації загиблих солдатів і публічні церемонії вшанування тих, хто воював разом із російською армією проти України.

На початку вересня ЗМІ стало відомо, що внаслідок бойових дій під час війни, яку РФ розв’язала проти України, загинуло близько 2 тисячі солдатів КНДР. Також тоді йшлося, що, за даними розвідки Південної Кореї, Північна Корея планує додатково надіслати до РФ близько 6 тисяч солдатів у рамках третьої партії розгортання військ.

