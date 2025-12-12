Комплекс 'Сапсан' цього року вийшов на серійне виробництво та системне застосування ЗСУ, - ЗМІ

У 2024 році відбулися перші тестові застосування по російських цілях.

Міністерство оборони України вперше уклало державний контракт на закупівлю оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) 1КР1 "Сапсан" у 2022 році, Про це розповів Олександр Лієв - заступник керівника департаменту державних закупівель Міністерства оборони України у 2022-2023 роках, пише Мілітарний.

За його словами, у 2025 році комплекс вийшов на серійне виробництво та "системне застосування".

Він розповів, що у серпні 2022 року, керуючи департаментом військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, він підписав перший державний контракт з ДП "КБ Південне" на закупівлю новітнього українського ОТРК 1КР1 "Сапсан".

Там зазначили, що раніше офіційний індекс нового українського ОТРК не розкривався, однак завдяки цьому повідомленню стала відома повна офіційна назва - 1КР1 "Сапсан".

За словами колишнього чиновника Міноборони, у 2023 році відбулися перші випробування ОТРК, у 2024 році - перші тестові застосування по російських цілях, а у 2025 році "комплекс вийшов на системне застосування".

Комплекс "Сапсан" - думка експертів

Раніше ветеран Євген Дикий заявив, що українська балістична ракета "Сапсан" - це якісна розробка, на рівні з російським "Іскандер" чи навіть краще за нього.

"Але саме тому я тут дуже обережний, коли йдеться про такої технологічної складності виріб. Зазвичай це шлях в десятиліття. Інша річ, що тут формально десятиліття були. Комплекс "Сапсан" почали розробляти дуже-дуже давно, але гроші не виділяли… Я не думаю, що в нашому випадку це будуть десятиліття. Я думаю, це будуть місяці. Але все ж таки зараз я б на "Сапсан" не розраховував. У 2026-му сподіваюсь вже побачити бойове застосування", - сказав він.

