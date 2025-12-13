Трамп ухилився від відповіді на питання, щодо того, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі.

Президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про мирну угоду щодо України. Під час спілкування з журналістами він наголосив, що в досягненні миру в Україні є "значний прогрес" і "скоро стане відомо", чи зможе мирний план працювати.

"Побачимо, що станеться. Ми працюємо над тим, аби побачити, чи зможемо зараз укласти угоду. Ми скоро дізнаємося", - зазначив Трамп у відповідь на запитання стосовно України.

Водночас він ухилився від відповіді на питання, щодо того, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила Росія.

"Я не хочу робити це зараз. Це дуже складна ситуація. Але це спрацювало б, і багато людей хочуть, щоб це спрацювало. Усе, чого я хочу — це зупинити загибель 25 тисяч людей щомісяця", - заявив він.

Трамп про війну в Україні

Раніше Трамп заявив, що допоможе Україні з гарантіями безпеки. Зобовʼязання Вашингтона щодо участі в потенційному миротворчому чи безпековому контингенті усе ще на столі. При цьому він заявив, що Штати були близькі до угоди як з Україною, так і з агресоркою Росією.

Водночас він заявляв, що США візьмуть участь у зустрічі по мирному плану в Європі лише "якщо буде реальний шанс".

Однак видання WSJ повідомило, що Трамп таки прийняв рішення направити на зустріч свого спецпредставника Стіва Віткоффа. Це підтверджує прагнення

США досягти мирної угоди до кінця року.

