За даними джерел видання, Трамп жорстко тисне на Зеленського і хоче швидкої угоди.

Дипломатична активність навколо війни в Україні різко посилилася, і мирні переговори наразі тривають активніше, ніж будь-коли з початку війни, пише Bild із посиланням на свої джерела.

Так, уже в понеділок, 15 грудня, у Берліні заплановано саміт на вищому рівні за участю лідерів європейських країн, керівництва ЄС і НАТО. До столиці Німеччини прилетить і президент України Володимир Зеленський. Також, за інформацією The Wall Street Journal, американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер також особисто прилетять до Берліна, хоча раніше йшлося тільки про переговори по відеозв'язку.

"У Берліні це розцінюють як сигнал про те, що Білий дім тисне на сторони і хоче швидкої угоди", - пише Bild.

Відео дня

При цьому, за інформацією видання, переговори зараз тривають інтенсивніше, ніж у будь-який момент із лютого 2022 року:

"Джерела стверджують, що Трамп чинить жорсткий тиск на Зеленського, підштовхуючи його до поступок, зокрема на тлі внутрішнього політичного ослаблення українського президента через корупційний скандал".

Одним із найчутливіших питань залишається Донбас. Згідно з пропозицією США, українські війська мають вийти з частини Донецької області. Згодом ця територія може стати "демілітаризованою зоною". Також обговорюватимуться питання гарантій безпеки для України, відновлення зруйнованих міст і доля заморожених російських активів.

При цьому, як стало відомо BILD, у ЄС і США поки що немає єдиної позиції щодо використання цих коштів: частина європейських країн хоче використовувати ці гроші безпосередньо для підтримки України, тоді як Вашингтон наполягає на створенні американського фонду відновлення. За даними джерел, новим неофіційним дедлайном, до якого Трамп хотів би побачити результат на переговорах, вважається Різдво.

Мирні переговори

Володимир Зеленський раніше припустив, що Україна могла б провести референдум щодо мирної угоди, яка включала б поступку території. За даними Axios, США розглядають це як прогрес.

При цьому один із чиновників Білого дому розповів, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу.

За даними джерел видання, згідно з нинішньою пропозицією, Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає "найбільші та найсильніші гарантії безпеки, які вона коли-небудь отримувала", і значний пакет заходів щодо забезпечення процвітання.

Вас також можуть зацікавити новини: