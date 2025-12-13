Експрем'єр-міністр Чехії наголосив, що дотримав своєї обіцянки.

Чехія виконала мету з постачання Україні великокаліберних боєприпасів у рамках Чеської снарядної ініціативи. Про це повідомив експрем'єр-міністр Чехії Петр Фіала на своїй сторінці в соцмережі X.

Він поділився, що у 2025 році Україні поставили 1,8 млн великокаліберних боєприпасів.

"Я обіцяв цього року поставити захисникам України 1 800 000 одиниць великокаліберних боєприпасів. Радий підтвердити, що сьогодні ми виконали це завдання", - написав Фіала.

Нагадаємо, що чинний прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш пообіцяв скасувати допомогу Україні. Він заявив, що його країна не буде більше фінансувати закупівлю зброї для Києва, якщо новий уряд буде сформовано за участю його партії ANO.

Бабіш загалом схвально висловлювався про так звану Чеську снарядну ініціативу, в рамках якої Україна отримує артилерійські боєприпаси, закуплені за гроші європейських країн. Однак він переконаний, що фінансування цієї ініціативи має відбуватися у більш прозорий спосіб, зокрема через структури НАТО.

Чеський оборонний гігант виготовить в Україні 150 тисяч снарядів калібрів НАТО у 2025 році

Раніше директор із зовнішніх зв'язків чеської компанії Czechoslovak Group Ян Гамачек розповів, що CSG за 2025 рік планує виготовити в Україні півтори сотні тисяч боєприпасів двох калібрів НАТО у співпраці з конструкторським підприємством "Українська бронетехніка". Він зазначив, що зараз рівень локалізації виробництва сягає близько 50%.

За словами Гамачека, близько 100 тисяч боєприпасів становитимуть 155 міліметрові снаряди, які підходять для артилерії НАТО. Ще 50 тисяч боєприпасів - це 105-мм боєприпаси.

