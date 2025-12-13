Ці гарантії будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу.

Спецпосланці Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрінуться в понеділок у Берліні з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами Німеччини, Франції та Великої Британії, щоб досягти угоди щодо американського плану мирного врегулювання в Україні. Як пише Axios, посилаючись на інформацію від представників Білого дому, при цьому США готові надати Україні гарантії безпеки в обмін на поступку територій.

Основним каменем спотикання у переговорах є територіальні поступки, на які США просять піти Київ.

"Представник Білого дому зазначив, що Зеленський у своїх публічних заявах у четвер припустив, що Україна могла б провести референдум за мирною угодою, яка передбачає поступку території. За словами чиновника, США розглядають це як прогрес", - пише Axios.

При цьому представник Білого дому заявив, що ці обговорення та останній раунд американсько-українських переговорів у четвер показали достатній прогрес, щоб переконати Трампа відправити Віткоффа і Кушнера в Європу.

"Вони вірять, що є шанс на мир, і президент їм довіряє", - сказав другий представник Білого дому.

Переговори про гарантії безпеки значно просунулися

Так, один із чиновників розповів, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу.

"Ми хочемо надати українцям гарантії безпеки, які, з одного боку, не будуть порожнім чеком, а з іншого - будуть досить сильними. Ми готові спрямувати його до Конгресу для голосування", - сказав американський чиновник.

Він заявив, що буде укладено три окремі угоди: про мир, гарантії безпеки та відновлення, і що останні переговори вперше дали українцям "повне бачення майбутнього".

Водночас, за словами чиновника, переговори щодо повоєнного пакета заходів з економічного та відновлювального розвитку йдуть добре:

"Коли люди бачать, що вони отримають, а не тільки те, що вони віддадуть, вони більш схильні рухатися вперед... Згідно з нинішньою пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільші та найсильніші гарантії безпеки, які вона коли-небудь отримувала, та дуже значний пакет заходів із забезпечення процвітання".

Питання українських територій

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що питання щодо українських територій, зокрема, створення на частині Донеччини так званої "вільної економічної" зони має визначати народ України шляхом виборів або референдуму.

Водночас у Кремлі відкинули ідею перемир'я з метою проведення референдуму в Україні.

