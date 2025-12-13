Технологія працює на базі нейромережі Gemini, підтримує понад 70 мов і вміє зберігати інтонації співрозмовників.

Google оголосила про тестовий запуск технології перекладу мови в реальному часі на основі Gemini, яка, як пише PCWorld, здатна серйозно змінити способи спілкування між людьми по всьому світу.

Нововведення тестується в Google "Перекладач" і дає змогу перекладати "живу" мову практично без затримок, використовуючи телефон і бездротові навушники. Аналогічна функція є в Apple в останніх моделях AirPods.

"Незалежно від того, чи намагаєтеся ви вести розмову іншою мовою, слухати виступ або лекцію за кордоном, чи дивитися фільми та серіали іншою мовою, достатньо надіти навушники, запустити додаток-перекладач і активувати режим Live Translate – переклад одразу лунатиме обраною вами мовою", – пише Google.

Функція перекладу в реальному часі підтримує понад 70 мов (серед яких є й українська), автоматично розпізнає, якою мовою розмовляє людина, і намагається враховувати контекст, інтонації та рівень фонового шуму. За задумом Google, переклад має працювати природно, навіть якщо в розмові використовуються різні мови одночасно.

У PCWorld зазначають, що якщо технологію буде доведено до стабільного стану, вона може стати справжнім проривом для мандрівників і людей, які регулярно стикаються з мовними бар'єрами, зробивши живе спілкування без знання іноземних мов практично повсякденною реальністю.

Поки доступ буде тільки у деяких користувачів Android зі США, Індії та Мексики. У 2026 році оновлення випустять для iOS-додатку, а також розширять географію роботи сервісу.

Нагадаємо, на iPhone тепер можна зробити Google Translate перекладачем за замовчуванням – він замінить вбудований застосунок "Переклад". Робиться це буквально в кілька тапів, але ваш пристрій має бути оновлений до iOS 18 і новіше.

Тим часом у WhatsApp з'явився безкоштовний перекладач чатів із підтримкою української мови. На відміну від Telegram, переклад відбуватиметься на самому смартфоні без використання хмарних сервісів, тобто для роботи функції не потрібен інтернет.

