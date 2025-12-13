Росіяни запустили 465 БпЛА різних типів та 30 ракет.

У ніч на 13 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

Як повідомляють у Повітряних силах, основним напрямком удару була Одещина. Країна-агресор запустила 495 засобів повітряного нападу – 465 БпЛА різних типів та 30 ракет різних типів, серед яких:

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"

5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23

5 крилатих ракет Іскандер-К

16 крилатих ракет Калібр

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі, вдалося збити/подавити 430 повітряних цілей, зокрема:

417 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

4 крилаті ракети Іскандер-К;

9 крилатих ракет Калібр.

"Зафіксовано влучання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються)", - зазначають у ПС.

Нічна атака Росії - що відомо

Цієї ночі росіяни масовано атакували Одеську область, у місті значні перебої зі світлом. водою та теплом. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що вперше по Одеській області прилетіла ракета Х-47М2 "Кинджал".

Постраждали також Херсонська та Миколаївська області. Без світла наразі перебувають близько мільйона абонентів, "Укрзалізниця" повідомляла про кількагодинні затримки потягів.

