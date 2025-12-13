Статки самого президента США ($5,1 млрд) під час підрахунків не враховували.

Адміністрація президента США Дональда Трампа стала найбагатшою в сучасній історії країни за сукупними статками її членів. Про це повідомила американська газета The Washington Post.

Станом на березень цього року сукупні статки 12 мільярдерів з адміністрації Дональда Трампа перевищували $390 млрд. Статки самого президента США ($5,1 млрд) під час підрахунків не враховували.

Згідно з аналізом видання, мільярдери з Білого дому разом зі своїми дружинами пожертвували понад $52 млн Дональду Трампу, протрампівським політичним комітетам і Республіканському національному комітету тільки під час виборчої кампанії 2024 року. Водночас засновник SpaceX і екскерівник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск вклав понад $294 млн на підтримку Дональда Трампа та інших республіканців у 2024 році.

Крім Ілона Маска, чиї статки оцінюють у $342 млрд, до списку ввійшли міністр торгівлі США Говард Лутнік (зі статками в $3,2 млрд), міністр освіти Лінда Макмехон ($3 млрд), спецпосланець американського президента Стів Віткофф ($2 млрд), адміністратор Управління у справах малого бізнесу Келлі Леффлер ($1,3 млрд), співзасновник Airbnb і головний дизайнер США Джо Геббіа ($8,3 млрд), а також підприємець і ексчиновник DOGE Антоніо Грасіас ($2,2 млрд).

До списку мільярдерів в адміністрації Дональда Трампа також увійшли посол США в Італії Тільман Фертітта ($11,3 млрд), посол у Коста-Ріці Мелінда Гільдебранд ($7,7 млрд), заступник міністра оборони Стів Файнберг ($5 млрд), посол у Великій Британії Стівенс Воррен ($3,4 млрд) і Пол Аткінс - голова Комісії з цінних паперів і бірж ($1,2 млрд).

Згідно з аналізом The Washington Post, якщо не враховувати Маска та інших республіканців у 2024 році, - то мільярдери в адміністрації Трампа разом зі своїми дружинами перерахували понад 52 мільйони доларів Трампу, комітетам і Національному комітету Республіканської партії тільки під час кампанії 2024 року.

Раніше видання Poitico писало, що адміністрація Трампа формує коаліцію, щоб протистояти домінуванню Китаю в галузі видобутку критично важливих мінералів і його зростанню у сфері штучного інтелекту та інших технологій.

