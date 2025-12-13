Вольфганг Ішингер вважає, що після закінчення війни в Україні Європі доведеться нести набагато більшу частину тягаря.

Європа в безпеці, поки українські війська продовжують стримувати російську агресію. Про це заявив голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю DW.

Європа в безпеці, поки війна ведеться в Україні

"Поки ця війна (Росії проти України - УНІАН) ведеться - рішуче і мужньо - нашими українськими друзями, Європа в безпеці", - сказав він.

Ішингер зазначив, що Україна протягом уже багатьох років стримує російську армію. Він вважає, що в момент, коли війна закінчиться, РФ отримає час на накопичення ресурсів і перегрупування для нового нападу, але вже в ширшому масштабі.

"Наші зусилля, спрямовані на те, щоб стати здатними захищати Європу, на цьому не завершаться. Вони, навпаки, по-справжньому тільки розпочнуться. Досі тягар несуть українці. Після закінчення війни нам доведеться нести набагато більшу частину цього тягаря", - додав дипломат.

Він також погодився з думкою генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що наступною метою Росії можуть стати країни Альянсу.

Крім того, Ішингер висловився про можливість укладення мирної угоди між Україною і Росією. Він визнав, що є інтенсивна дипломатична активність, але висловив обережний оптимізм щодо того, до чого це може призвести.

"Можливо, ця інтенсивна робота справді призведе до якогось рішення з дійсно ключового питання", - заявив Ішингер.

Ключові питання у врегулюванні війни

Дипломат упевнений, що ключовими питаннями у врегулюванні війни є території та гарантії безпеки.

"І ми знаємо, думаю, справді знаємо, що гарантії безпеки, які хтось прописує на папері, зазвичай коштують рівно стільки, скільки коштує сам цей папір, і не набагато більше. Інакше кажучи, виникає питання: як наповнити такі гарантії реальним змістом, реальною цінністю для тих, кого вони мають захищати?", - додав Ішингер.

Трамп відмовився коментувати питання Донбасу

Раніше президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про мирну угоду щодо України. Він наголосив, що в досягненні миру в Україні є "значний прогрес", але відмовився відповідати на запитання журналіста щодо того, як могла б працювати "вільна економічна зона" на Донбасі та інших землях, які захопила РФ.

За словами Трампа, територіальне питання є дуже складним. Він додав, що хоче зупинити вбивства.

