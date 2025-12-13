З 11 грудня на території нашої країни зафіксовано вже три землетруси: у Тернопільській та Чернівецькій областях, а також біля узбережжя Криму.

В Україні сталося ще два землетруси. Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Так, ввечері 12 грудня підземні поштовхи зафіксували за 12 км від узбережжя Криму у Чорному морі. Його магнітуда була 4,4. Експерти кажуть, що цей землетрус відноситься до відчутних.

Також сьогодні вночі о 3:40 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Дністровському районі Чернівецької області. Його магнітуда склала 2,5 (за шкалою Ріхтера), а епіцентр знаходився на глибині 3 км.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - кажуть фахівці.

Нагадаємо, ввечері 11 грудня в Україні також стався землетрус. Підземні поштовхи магнітудою 2,9 зафіксували у Тернопільській області. Таким чином за отсанні три дні в Україні сталося три землетруси.

Ракетні удари РФ по українських містах створюють серйозні техногенні ризики. Про це раніше повідомив провідний науковий співробітник Інституту геофізики НАН України Дмитро Гринь.

За його словамИ, війна суттєво погіршила стан будівель. У районах прямих влучань багато споруд зазнали критичних перевантажень, що знизило їхню сейсмостійкість. Особливе занепокоєння викликає питання, чи зможуть такі будинки витримати навіть слабкий землетрус у 3-4 бали.

Щодо підриву Каховської ГЕС, експерт зазначає: наразі він не вплинув на сейсмічну ситуацію, однак відкладені наслідки можуть проявитися з часом - через роки, у міру перерозподілу маси ґрунтів, подібно до процесів після танення льодовиків.

