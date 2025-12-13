США прагнуть досягти мирної угоди щодо України до кінця року.

Спеціальний представник США Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами і президентом України Володимиром Зеленським у Берліні цими вихідними, для переговорів щодо мирного плану, пише The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела. Ця зустріч має вирішальне значення, оскільки Білий дім прагне до укладення угоди про припинення війни з Росією до кінця року.

Як пише видання, рішення направити на зустріч Віткоффа, який очолював переговори з Україною і Росією за мирним планом США, підкреслює зусилля США зі скорочення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном щодо умов мирного плану. У неділю і понеділок він також зустрінеться зі своїми колегами з Франції, Великої Британії та Німеччини.

За словами джерел WSJ, на зустрічі будуть присутні президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також різні помічники з їхніх країн, які займаються питаннями України.

Раніше Білий дім заявляв, що президент Трамп направить офіційного представника на зустріч тільки в тому разі, якщо вважатиме, що в мирних переговорах досягнуто достатнього прогресу, водночас прес-секретар Кароліна Лівітт зазначила, що він "втомився від зустрічей заради зустрічей".

Водночас європейські лідери спочатку сподівалися організувати зустріч із Трампом у Європі цими вихідними для обговорення запропонованих ними змін в американському плані.

Зустріч відбудеться на тлі нещодавньої відповіді України та її союзників на запропонований Трампом мирний план. За словами джерел WSJ, залишаються серйозні спірні моменти, особливо щодо української території, яку Москва хоче захопити, а Київ відмовляється поступатися в односторонньому порядку.

Переговори щодо мирного плану

Як повідомляв раніше УНІАН, у суботу, 13 грудня, в Парижі США, Україна і країни Євросоюзу мали обговорити "мирний план" Трампа. Як повідомляли ЗМІ, Україну, Німеччину, Францію і Велику Британію мали представляти їхні радники з нацбезпеки, проте невідомо було, хто представлятиме США. Участь держсекретаря Марко Рубіо, який одночасно є радником Трампа з нацбезпеки, залишалася під питанням.

Пізніше видання RMF із посиланням на джерело в Єлисейському палаці повідомило, що зустріч у Парижі високопосадовців України, США та Європи, запланована на суботу, 13 грудня, не відбудеться.

У п'ятницю прес-служба німецького уряду повідомила, що канцлер Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, щоб обговорити поточний стан мирних переговорів в Україні. Очікується, що до переговорів долучаться європейські лідери та представники Європейського Союзу і НАТО.

