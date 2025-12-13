Дослідники вважають, що потенційно єноти можуть стати ще одним одомашненим видом, накшталт собак чи котів.

У той час як в Україні міські агломерації поступово освоюють лисиці, харчуючись на смітниках замість полювання, в США те саме явище спостерігається з єнотами. І останні дослідження свідчать, що ці смугасті хулігани почали активно мутувати під впливом нових умов існування, пише earth.com.

Оскільки є можливість порівнювати представників міських популяцій з тими єнотами, що продовжують мешкати в дикій природі, відстеження змін є відносно простим завданням. Нове дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Zoology, зафіксувало добре помітні трансформації морди у міських єнотів. Вона вже є в середньому на 3,56% коротшою, ніж у їхніх диких братів. І це стосується не якоїсь конкретної популяції, а є стабільною тенденцією по всій території США.

Щоб з’ясувати це, зоологи проаналізували майже 20 000 фотографій, надісланих волонтерами. Вчені переконані, що йдеться про класичний приклад еволюційного пристосування виду до нових умов існування. В даному випадку – до харчування на смітниках та меншої загрози з боку хижаків.

Автори дослідження пояснюють, що більша кількість доступної їжі та відносна безпека дають більше переваг особинам із вищою толерантністю до присутності людей і меншим рівнем агресивності. А поведінка напряму пов’язана із будовою тіла тварин. На етапі розвитку ембріонів виникає менше імпульсів до формування агресивної особини з великими зубами та іклами, що й позначається на формі морди.

За словами вчених, єноти в американських містах зараз перебувають на ранній стадії одомашнення і фактично проходять ті самі процеси трансформації тіла і поведінки, які свого часу проходили, наприклад, вовки, щоб підлаштуватися до співіснування з людьми.

