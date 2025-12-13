РФ підняла п’ять Ту-95МС для імітації удару Х-101, але спрямувала їх до Японії: чому це важливо

Росія використала стратегічну авіацію для демонстрації сили в Тихоокеанському регіоні, попри обмежений ресурс після втрат 2025 року.

У вівторок, 9 грудня 2025 року, Росія підняла в повітря п’ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Украинка", який є одним з ключових для здійснення масованих ракетних ударів по Україні. Втім цього разу літаки не взяли курс на українську територію, а попрямували у бік Японських островів для імітації пусків крилатих ракет Х-101.

Про це повідомила моніторингова група AviVector. За її даними, після виконання умовної фази "удару" частина російських бомбардувальників долучилася до спільного патрулювання з китайськими H-6 — спочатку над водами Східно-Китайського моря, а згодом у Тихому океані.

Чому цей епізод важливий

Defense Express зазначає, що на перший погляд, політ Ту-95МС виглядає як локальна акція, що стосується виключно Тихоокеанського регіону. Втім аналітики звертають увагу: використання стратегічної авіації РФ у цьому випадку має непрямий зв’язок і з війною проти України.

Росія вже кілька років поспіль демонструє курс на створення військового тиску на Японію. Зокрема:

у березні 2023 року РФ підняла Ту-95МС на тлі візиту прем’єр-міністра Японії до України;

у жовтні 2024 року чотири російські бомбардувальники підійшли до японських островів на критично близьку відстань;

у серпні 2025 року російська пропаганда відкрито обговорювала сценарії масованих ракетних ударів по оборонній інфраструктурі Японії із застосуванням Х-101, "Калібрів", "Кинджалів" та "Іскандерів".

Останній виліт Ту-95МС став логічним продовженням цієї лінії демонстративного тиску.

Логіка Кремля

Попри те, що стратегічна авіація РФ зазнала серйозних втрат після операції "Павутина" 1 червня 2025 року, під час якої було виведено з ладу близько третини наявного флоту дальніх бомбардувальників, Москва продовжує використовувати її як інструмент військово-політичного шантажу.

Російський ВПК не спроможний швидко відновити втрачений парк, що раніше породжувало очікування поступового згортання можливостей стратегічної авіації вже у найближчі роки. Втім Кремль, імовірно, вважає такі демонстративні вильоти виправданими.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, днями російські та китайські стратегічні бомбардувальники здійснили спільний політ поблизу Японії та Південної Кореї — крок, який Токіо називає демонстрацією сили в розпал найсерйознішої дипломатичної кризи з Пекіном за останні роки.

Жва російські Ту-95 пролетіли з Японського моря через Цусімську протоку до Східнокитайського моря, де до них приєдналися два китайські H-6. Поруч також перебували вісім китайських винищувачів J-16 та російський літак раннього радіолокаційного виявлення А-50.

