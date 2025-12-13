Офіцер сподівається, що завдяки зачистці півночі Куп'янська захисникам на лівому березі стане легше - відсунуться позиції російських операторів дронів.

Начальник штабу батальйону розвідки бригади Національної гвардії України (НГУ) "Хартія" на псевдо "Вовк" розповів, що нині у центральній частині міста Куп'янськ заблоковано близько 200 російських військових, підкріплення до них у місто вже кілька тижнів як не доходить. Про це він сказав в етері Радіо Донбас Реалії.

За його словами, спочатку українські захисники порушили росіянам логістику, а потім почали проводити пошуково-ударні дії, внаслідок яких північна частина Куп'янська та територія, звідки війська РФ проникали до міста, була зачищена.

"Всі вони - з перекритою логістикою, недоотримують ліки, їжу, ні про які ротації у них не може йтися", - зазначив він.

В свою чергу, офіцер відділення комунікацій суміжної 116-ї мехбригади Валерій Кисельов додав, що окупанти вже намагалися прорватися до оточених у місті зі сходу - де оборону тримає 116-та ОМБр. Він сподівається, що завдяки зачистці півночі Куп'янська захисникам на лівому березі стане легше - відсунуться позиції російських операторів дронів.

Зачистка Куп'янська - деталі

Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, зняте біля стели на в'їзді до Куп'янська - міста, про повне "взяття" якого у листопаді заявляли Володимир Путін та голова Генштабу Валерій Герасимов.

Раніше моніторинговий проект DeepState повідомив, що ЗСУ повернули під свій контроль північно-західну частину Куп'янська та ведуть бої проти ЗС РФ у центрі міста.

