Через нічну атаку РФ понад мільйон українців залишилися без електропостачання, - МВС

Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині.

Після нічного ракетно-дронового удару Росії по енергетиці в Україні без електропостачання залишилися понад мільйон абонентів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

"Цієї ночі ворог завдав болючих ударів по українській енергетиці. Без електропостачання зараз понад мільйон абонентів", - зазначив Клименко.

За його словами, ракети та дрони Росія спрямувала на п’ять регіонів: Дніпропетровщину, Кіровоградщину, Миколаївщину, Одещину та Чернігівщину. Щонайменше пʼять людей отримали поранення. Найскладніша ситуація з електропостачанням на Одещині та Миколаївщині.

Він також відмітив, що через загрозу повторних ударів в деяких регіонах рятувальники вимушені були припиняти гасіння вогню.

"Задля безпеки особового складу використовуємо дистанційне гасіння - роботизовану техніку та піноутворювачі", - додав міністр.

Російська атака 13 грудня

У ніч проти 13 грудня Росія завдала ракетно-дронового удару по Одесі та Одеській області. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок масованої атаки на Одесу знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що це була наймасованіша атака на регіон та, зокрема, на обласний центр з початку повномасштабного вторгнення РФ.

В "Укрзалізниці" повідомили, що попри масштабні обстріли, рух поїздів в Одеській області збережено, але є затримки поїздів в регіоні.

