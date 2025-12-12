США вважають такі удари інструментом тиску на РФ, хоча визнають ризики глобального енергетичного ринку.

Адміністрація президента США Дональда Трампа фактично дала Україні зелене світло на удари по російському "тіньовому флоту". Про це повідомило видання The Atlantic із посиланням на американських та українських чиновників.

Журналісти зазначають, що якщо за Джо Байдена Вашингтон побоювався ескалації і виступав проти атак на російські судна в міжнародних водах, то з приходом республіканської адміністрації підхід змінився.

За відомостями The Atlantic, Трамп не заперечував проти ударів по нафтовій логістиці РФ у міжнародних водах і в низці випадків схвалював передачу Києву розвідданих, які використовувалися для ураження об'єктів нафтової інфраструктури Росії.

Відео дня

Зазначається, що США вважають такі удари інструментом тиску на РФ, хоча визнають ризики глобального енергетичного ринку.

Удари по суднах "тіньового флоту" РФ

10 грудня морські дрони СБУ Sea Baby вразили в Чорному морі танкер "тіньового флоту" РФ Dashan. Судно під прапором Коморських Островів рухалося у виключній економічній зоні України в напрямку портового терміналу "Новоросійськ". Воно йшло максимальним ходом із вимкненим транспондером. Унаслідок атаки танкер зазнав критичних пошкоджень. На відео видно потужні вибухи в районі корми.

Вас також можуть зацікавити новини: