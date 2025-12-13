Ще одна країна купує у Росії контрабандне зерно з Криму, - Bellingcat

Судно із зерном неодноразово виходило із санкційного порту Севастополя та приховувало маршрут, з’ясували розслідувачі.

Саудівська Аравія стала новим імпортером зерна, вивезеного з окупованого Криму, який перебуває під західними санкціями. Про це йдеться у спільному розслідуванні Bellingcat та Lloyd’s List, заснованому на супутникових знімках і даних автоматизованої ідентифікаційної системи суден (AIS).

Журналісти встановили, що суховантаж "Краснодар" (IMO 9296781) щонайменше двічі здійснив рейси з зернового терміналу "Авліта" у Севастополі до Саудівської Аравії в період з вересня по листопад 2025 року. У вересні судно прибуло до порту короля Абдалли, а в листопаді — до порту Джазан.

Приховування маршруту та вимкнення AIS

Після виходу з Джазана 23 листопада судно повернулося до Чорного моря через Босфор, а вже наступного дня припинило передавати дані AIS на дев’ять днів. Аналогічні періоди "мовчання" фіксувалися і під час попередніх рейсів.

Bellingcat зазначає, що в обох випадках "Краснодар" був єдиним судном у районі, яке втрачало сигнал AIS, що робить версію про масове глушіння малоймовірною. Супутникові знімки Planet Labs і Sentinel-2 також не підтвердили перебування судна в порту Кавказ, як стверджував орендар.

Натомість розслідувачі тричі ідентифікували "Краснодар" біля терміналу "Авліта", зокрема 26 листопада, коли система AIS знову була вимкнена. Ідентифікацію підтвердили характерні ознаки судна та його габарити — 183 метри завдовжки, згідно з російським судноплавним реєстром.

Заперечення компанії-орендаря

Судно орендоване російською компанією "Петрохліб-Кубань", одним із великих гравців зернового ринку РФ. У коментарі Bellingcat компанія категорично заперечила причетність до експорту зерна з окупованих українських територій.

"Петрохліб-Кубань не працює в порту Авліта і не відвантажує звідти зерно. Усе зерно, яке ми експортуємо, вироблене російськими фермерами", — заявив речник компанії.

У компанії також наполягають, що судно завантажувалося ячменем у порту "Кавказ", а перебої з AIS пояснили військовим глушінням сигналів у Чорному морі.

Саудівська Аравія — у списку імпортерів "краденого" зерна

Рейси "Краснодара" свідчать, що Саудівська Аравія приєдналася до групи країн, які вже імпортували зерно безпосередньо з окупованого Криму. Серед них — Іран, Сирія, Туреччина, Єгипет, Венесуела, Лівія та контрольовані хуситами райони Ємену.

Загалом Bellingcat та інші медіа ідентифікували щонайменше вісім країн, які отримували зерно з кримських портів після початку повномасштабної війни.

Севастопольський порт і термінал "Авліта" перебувають під санкціями ЄС, Великої Британії та США, хоча прямих санкцій ООН щодо них немає. Україна називає таке зерно "краденим" і неодноразово закликала партнерів відмовитися від його закупівлі.

Реакція України

Перший заступник міністра розвитку громад і територій України Альона Шкрум повідомила Bellingcat, що Київ уважно відстежує експорт зерна з окупованих територій і порушував це питання у діалозі з Саудівською Аравією на майданчику Міжнародної морської організації.

"Ми отримали запевнення, що влада Саудівської Аравії активно протидіє ризикам, пов’язаним з тіньовим флотом та порушеннями міжнародного морського права", — зазначила Шкрум.

Вона додала, що Україна продовжить співпрацю з партнерами для виявлення суден та застосування санкцій до учасників незаконного експорту.

Контекст мирних переговорів

Розслідування виходить на тло обговорень мирного плану США та Росії, який, за даними медіа, передбачає де-факто визнання Криму та частини окупованих територій. Аналітики наголошують, що контроль над портами Чорного й Азовського морів є ключовим економічним активом Москви.

Генеральний директор IR Consilium Ієн Ралбі зазначив, що Росія вже зараз намагається закріпити глобальний доступ до портової інфраструктури, розглядаючи її як стратегічний ресурс на майбутнє.

"Порти — це активи першого порядку. І саме навколо них Росія концентрує свої довгострокові зусилля", — підсумував експерт.

