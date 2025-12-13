Пропозиція США щодо вступу України до Європейського Союзу вже у січні 2027 року викликала різку критику серед європейських дипломатів і посадовців. Відповідний пункт міститься в останньому американському плані припинення війни між Україною та Росією.
Як повідомляє The Guardian, Вашингтон підтримує ідею прискореного вступу України до ЄС, однак визнає, що це питання залишається предметом переговорів. Водночас у Брюсселі до цієї ініціативи поставилися вкрай скептично.
"2027 рік — це завтра", — заявив один із чиновників Європейського Союзу, наголосивши, що процес вступу зазвичай триває роками та передбачає складні переговори і виконання численних критеріїв.
Європейські дипломати також розкритикували сам підхід США, який, на їхню думку, ігнорує процедури та політичні реалії всередині Євросоюзу.
"Ніби американці збираються вирішувати за нас", — сказав один із дипломатів.
Інший співрозмовник назвав пропозицію "нісенітницею", додавши, що в ЄС наразі немає достатнього "апетиту до розширення".
Вступ України в ЄС останні новини
Процес вступу до Європейського Союзу вимагає одностайної згоди всіх 27 держав-членів блоку. Деякі країни, зокрема Угорщина, вже тривалий час відкрито виступають проти членства України, що додатково ускладнює перспективи швидкого приєднання.
Критика з боку європейських чиновників підкреслює напруження між Вашингтоном і Брюсселем щодо підходів до післявоєнного врегулювання та майбутнього України в європейських структурах.