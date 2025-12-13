Попри знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал функціонує у звичному режимі.

Незважаючи на масштабні обстріли в ніч на 13 грудня енергетичної інфраструктури в Одеській області, рух поїздів у регіоні збережено. Проте є затримки поїздів в регіоні. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Попри масштабні обстріли інфраструктури на Одещині, зберігаємо рух у регіоні. На знеструмлених ділянках вже з самого ранку курсують резервні тепловози", - йдеться в повідомленні.

Перелік затриманих рейсів:

№128 Запоріжжя — Львів (+225 хв);

№77 Ковель — Одеса (+108 хв);

№25 Ясіня — Одеса (+174 хв);

№11 Львів — Одеса (+227 хв);

№6251 Вапнярка — Одеса (+346 хв);

№6201 Роздільна 1 — Одеса (+99 хв);

№6208 Одеса — Роздільна 1 (+210 хв).

Також через обстріли тимчасово скасовані приміські поїзди: №6401 Колосівка — Одеса та №6341 Кароліно-Бугаз — Одеса.

Крім того, через затримку київського поїзда затримується зворотна відправка рейса №764 Одеса — Київ на орієнтовно 3 години.

В УЗ відмітили, що попри знеструмлення в самій Одесі, головний вокзал заживлений від резервного генератора і функціонує у звичному режимі.

Атака Росії по Одесі - що відомо

Як писав УНІАН, Російська Федерація у ніч проти 13 грудня вчергове завдала ракетно-дронового удару по Одесі та Одеській області. Начальник Одеської МВА Сергій Лисак уточнив, що внаслідок масованої атаки на Одесу знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання. За попередніми даними, в місті постраждало двоє людей.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що це була наймасованіша атака на регіон та, зокрема, на обласний центр з початку повномасштабного вторгнення РФ.

