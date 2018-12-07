Не горять ліхтарі і зупинилися трамваї: у Києві знеструмлено цілий житловий масив (фото)

Відключення електроенергії відбулося в результаті аварії.

У Деснянському районі столиці в п'ятницю, 7 грудня, знеструмленими опинилися десятки будинків.

"Електроенергія зникла о 16:15. Станом на 16:51 світло не ввімкнули. Крім цього, немає світла в ТРЦ SkyMall на проспекті Ватутіна і вулиці Закревського", - йдеться в повідомленні "Інформатора".

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Місцеві жителі повідомляють, що не працюють світлофори і зупинилися тролейбуси, трамваї. Не горять навіть вуличні ліхтарі.

За інформацією диспетчерської "ДТЕК Київські електромережі", в Деснянському районі сталося аварійне відключення. Це пов'язано з аварією на 10-кіловольтній лінії. Відновити електроенергію обіцяють до 19:00.

Зазначимо, що в Україні вже з 1 січня 2019 року споживачі електроенергії будуть укладати договори на її постачання та на розподіл.