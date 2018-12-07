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Не горять ліхтарі і зупинилися трамваї: у Києві знеструмлено цілий житловий масив (фото)

18:28, 07 грудня 2018
Інциденти
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У Києві на Троєщині раптово зникло світло / фото Інформатор

"Електроенергія зникла о 16:15. Станом на 16:51 світло не ввімкнули. Крім цього, немає світла в ТРЦ SkyMall на проспекті Ватутіна і вулиці Закревського", - йдеться в повідомленні "Інформатора".

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Місцеві жителі повідомляють, що не працюють світлофори і зупинилися тролейбуси, трамваї. Не горять навіть вуличні ліхтарі.

За інформацією диспетчерської "ДТЕК Київські електромережі", в Деснянському районі сталося аварійне відключення. Це пов'язано з аварією на 10-кіловольтній лінії. Відновити електроенергію обіцяють до 19:00.

У Києві знеструмлено цілий житловий масив і ТРЦ SkyMall / фото Інформатор

Зазначимо, що в Україні вже з 1 січня 2019 року споживачі електроенергії будуть укладати договори на її постачання та на розподіл.

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Теги: #Київ#Троєщина#електроенергія