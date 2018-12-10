Аварія літака в "Борисполі": гендиректор аеропорту прокоментував інцидент

На час НП був напружений період у роботі "Борисполя", 11 літаків було перенаправлено в інші аеропорти.

Літак авіакомпанії "Белавіа" при зарулюванні після посадки в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" збив ліхтарі.

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Про це повідомив генеральний директор аеропорту Павло Рябікін, пише видання Вести.

"Аеропорт працює в штатному режимі. При вирулюванні літак "Белавіа" збив ліхтарі. Ми на якийсь час закривали смугу для того, щоб очистити її. Літак самостійно дійшов до місця стоянки. Літак належить Білорусі і вони будуть з'ясовувати причини інциденту. У нього подряпаний обтічник. Інших пошкоджень немає", - повідомив Павло Рябікін.

Також керівник аеропорту додав, що на час НП був напружений період у роботі "Борисполя", одинадцять літаків було перенаправлено в інші аеропорти.

Раніше ЗМІ повідомили, що 9 грудня в міжнародному аеропорту "Бориспіль" здійснив жорстку посадку літак авіакомпанії "Белавіа", при посадці він викотився за межі злітної смуги.

В результаті аварії смугу закрили для польотів. Через перевантаження другої злітно-посадкової смуги «Борисполя» частину рейсів відправляли в Харків і Одесу. На сайті аеропорту «Бориспіль» немає ніякої інформації про інцидент.