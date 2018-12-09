В аеропорту "Бориспіль" літак із пасажирами зазнав аварії під час посадки - ЗМІ (фото)

В результаті аварії одну з двох смуг закрили для польотів.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" жорстку посадку здійнив літак авіакомпанії "Белавіа", під час посадки він викотився за межі злітної смуги.

"Тепер інші рейси, які прямували в аеропорт "Бориспіль", перенаправляють в інші аеропорти по всій Україні", - йдеться в повідомленні на сторінці "Євромайдан" у Facebook.

Як зазначає видання Главком з посиланням на пасажирів, які летіли рейсом іншої авіакомпанії, в «Борисполі» сталася аварія літака через жорстку посадку.

За їхніми словами, команда неушкодженого літака попередила про жорстку посадку іншого лайнера, мотивуючи зміну місця посадки.

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«Рейс не може здійснити посадку в Борисполі і вирушає до Києва (Жуляни). У Борисполі аварія через жорстку посадку», - наводять пасажири слова командирів літака.

В результаті аварії смугу закрили для польотів. Через перевантаження другої злітно-посадкової смуги «Борисполя» частину рейсів відправляють до Харкова та Одеси.

Сайт аеропорту «Бориспіль» не має жодної інформації про подію. Сайти, що відслідковують рух лайнерів, показують зміну маршруту одного з літаків.

О 20:32 стало відомо, що деякі літаки сідають в «Борисполі», але для того щоб зняти навантаження, більше літаків відправляють до інших аеропортів.

Нагадаємо, 22 грудня 2017 року літак авіакомпанії "Белавіа" здійснював посадку в "Борисполі", але під час неї виїхав за межі злітної смуги.