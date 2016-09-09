У Києві після проходження атестації помер працівник поліції Львівщини

У Києві після проходження атестації помер 35-річний працівник поліції Львівщини.

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Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, 8 вересня начальник сектору Мостиського відділення поліції, 35-річний капітан поліції перебував у відрядженні в Києві для проходження атестування.

Після завершення тестування він разом із співробітниками, з якими проходив атестацію, на залізничному вокзалі Києва сів у потяг до Львова, де раптово втратив свідомість і, близько 21:00, помер до прибуття медиків.

Встановлюється причина смерті правоохоронця.

Як повідомив на сторінці у Фейсбук громадської організації «Варта 1», голова виконкому ГО «Варта 1», депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, 8 вересня, близько 21:30, в поїзді, по дорозі додому після проходження атестації в Києві, помер начальник сектору Мостиського відділення поліції. За словами співробітників, цілий день під час проходження атестації він скаржився, що йому погано і вже після проходження, коли сів в поїзд для повернення до дому, помер у вагоні поїзда.