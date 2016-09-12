У Дніпрі чоловік підірвав гранатою власний автомобіль

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"Близько 18.00 в чергову частину поліції надійшло повідомлення про те, що за адресою вул. Довженка, 41 відбувається конфлікт між сусідами. На місце події виїхали співробітники патрульної поліції", - йдеться в повідомленні.

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За вказаною адресою поліцейські застали чоловіка, в руці у якого знаходився предмет, схожий на гранату. "Після прибуття на місце співробітників вибухотехнічної служби, спецпідрозділу «Сокіл» і слідчо-оперативної групи, а також евакуації жителів прилеглих будинків, з чоловіком почалися перемовини", - розповіли в Нацполіції.

В ході розмови чоловік погрожував підірвати себе і свою дружину. О 20.00 він кинув гранату в бік власної машини, в результаті чого стався вибух і загоряння автомобіля ВАЗ.

Чоловік, 1976 р.н., затриманий і доставлений у відділення поліції. В результаті проведених заходів жертв і постраждалих вдалось уникнути.