Біля Львова зіткнулися мікроавтобус та вантажівка: семеро постраждалих

Сьогодні під ранок о 4.20 на трасі Львів-Шегині у селі Бартатові Городоцького району Львівської області сталася ДТП, у якій постраждали семеро людей.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

За попередніми даними, через погану видимість на дорозі водій вантажного автомобіля Mersedes, 51-річний житель Київської області, скоїв зіткнення з мікроавтобусом Volkswagen, за кермом якого перебував 57-річний житель Івано-Франківської області.

Внаслідок ДТП до Городоцької районної лікарні було доставлено водія та шістьох пасажирів мікроавтобуса, всі – жителі Івано-Франківської області. Після надання медичної допомоги госпіталізували шестеро осіб, одного із постраждалих, після надання медичної допомоги, відпущено додому.

Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Можливою причиною ДТП називають погану видимість через сильне задимлення від спалювання сміття з сільських городів.