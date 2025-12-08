Президент України зазначив, що обладнання Італія має надіслати найближчими днями.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням. Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Також Зеленський подякував Мелоні за увагу до дипломатичної роботи.

"Говорив із Головою Ради міністрів Джорджею Мелоні, дуже предметно, дякую за таку увагу до дипломатичної роботи та підтримку нашої енергетичної інфраструктури обладнанням, яке найближчими днями надішле Італія", - написав президент України.

Зеленський додав, що вони також обговорювали результати спілкування з американською стороною, зокрема, які є перспективи та складнощі. На думку президента України, ще потрібно всім разом попрацювати, щоб Росія реально пішла на закінчення війни.

"Італія чітко підтримує необхідність справжньої безпеки та недопущення будь-яких спалахів війни", - зазначив Зеленський.

За його словами, йде спільна робота в Європі заради того, щоб дипломатія спрацювала.Також Зеленський подякував Мелоні та її країні.

Наслідки атак РФ по енергосистемі України

Раніше УНІАН повідомляв, що голова управління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що після останньої атаки росіян потрібно чимало часу на відновлення енергосистеми. Через це, ймовірно, українцям світло будуть вимикати на триваліший час, ніж останні кілька днів. За словами Зайченка, ситуація в енергосистемі досить важка. Згідно з його прогнозом, відновлення енергосистеми "займе не дні, а тижні".

Також ми писали, що в Міненерго проінформували, що в ніч з 5 на 6 грудня Росія атакувала в 8 областях України енергетичку інфраструктуру безпілотниками та ракетами. В результаті ворожої атаки були знеструмлені споживачі в 6 областях. Окрім цього, в суботу, 6 грудня, збільшилися періоди вимкнень електроенергії практично по всій країні.

