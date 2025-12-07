Колишній міністр працював на посаді радника командувача з 14 жовтня 2022 року.

Позаштатного радника командувача Сил територіальної оборони (ТрО) ЗСУ генерала Олександра Кузьмука звільнили із займаної посади після того, як стало відомо про його участь у нагородженні військовослужбовців з нагоди дня ЗСУ, і критики в його адресу.

Про звільнення Кузьмука, міністра оборони України часів президента Леоніда Кучми, повідомили на сторінці Сил територіальної оборони ЗСУ у фейсбуці.

Там пояснили, що "генерал армії Олександр Кузьмук був призначений позаштатним радником Командувача Сил ТрО ЗСУ відповідним наказом від 14.10.2022 року".

"Згідно із сьогоднішнім рішенням командувача Сил ТРО ЗСУ, Олександр Кузьмук звільнений з позиції позаштатного радника", - йдеться у повідомленні.

Участь Кузьмука у нагородженні військовослужбовців

Раніше УНІАН писав, що ексміністр Кузьмук, який роззброїв ЗСУ при Кучмі, похвалив бійців за мужність. Йшлося про участь у нагородженні військовослужбовців сил територіальної оборони з нагоди дня ЗСУ. Пресслужба сил ТрО повідомила, що Кузьмук "особливо відзначив мужність", з якою українська армія протистоїть агресору.

Як відомо, Кузьмук очолював Міноборони в той період, коли Україна віддавала Росії та утилізувала стратегічні бомбардувальники. Також під його керівництвом міністерство позбулося сотень танків, БМП, літаків, гелікоптерів та іншої зброї.

