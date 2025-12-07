Інцидент стався, коли китайський флот проводив навчання біля острова Окінава - іншого місця в океані не знайшлося.

Напруженість у китайсько-японських відносинах зростає, і дві країни поступово наближаються до межі військового конфлікту. Про новий інцидент у цьому контексті повідомляє Bloomberg.

Останніми тижнями і без того непрості відносини двох країн погіршилися після того, як у листопаді нова прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі озвучила тезу про те, що Токіо може розгорнути свої війська разом з іншими країнами у разі нападу Китаю на Тайвань.

Пекін звинуватив Такаічі у втручанні у внутрішні справи Китаю та застосував економічні та дипломатичні заходи у відповідь, вимагаючи від неї відмови від своїх заяв. Прем'єр-міністр Японії відмовилася відкликати свої коментарі, стверджуючи, що позиція Японії не змінилася, що залишило обидві сторони у дипломатичному глухому куті.

Однак у суботу стався вже військовий інцидент. Як розповів міністр оборони Японії Шінджіро Коїдзумі, два японські винищувачі F-15 були підняті в повітря і направлені в район нейтральних вод біля японського острова Окінава. Їх задачою було перевірити, чи не зайшли китайські літаки, запущені з авіаносця, в повітряний простір Японії.

Під час виконання цієї місії китайський винищувач J-15 спрямував на них свій радар націлювання зброї.

"Це надзвичайно прикро. Ми висловили рішучий протест Китаю та вимагаємо вжити заходів для запобігання повторенню таких дій. Ми відреагуємо спокійно та твердо", – прокоментувала цей інцидент прем'єр-міністерка Японії.

Натомість Міністерство закордонних справ Китаю звинуватило Японію брехні та спробі "нагнітати напруженість і ввести в оману міжнародну спільноту".

"Китай не приймає так званий протест японської сторони та одразу ж відхилив його, а також подав зустрічні протести", – йдеться у заяві міністерства.

Речник ВМС Китаю заявив, що літаки Сил самооборони Японії неодноразово наближалися до району військових навчань ВМС Китаю та переривали їх, що серйозно загрожувало безпеці.

Військові провокації Китаю

Попри заяви Китаю про те, що це Японія його буцімто провокує, існує довга історія агресивних дій Китаю на морі щодо своїх сусідів та інших країн.

Як писав УНІАН, китайський флот регулярно влаштовує військові навчання навколо Тайваню, показово відпрацьовуючи сценарії морської і повітряної блокади острова.

Крім того, Китай веде неоголошену гібридну війну проти Філіпін, будуючи насипні острови в спірних водах і атакуючи невогневими засобами філіпінські риболовні судна.

А в травні миинулого року китайський винищувач атакував австралійський вертоліт тепловими пастками, коли той патрулював акваторію біля КНДР в рамках моніторингової місії ООН.

