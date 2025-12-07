Зазначається, що росіяни кардинально змінили тактику повітряних ударів по території України з кінця листопада.

Росіяни перейшли до нової тактики повітряних атак по Україні, вперше націлившись на об'єкти, які вважаються недоторканними через їхню ключову роль у життєзабезпеченні мільйонів українців.

Як зазначив військовий оглядач BILD Юліан Репке, 5 грудня РФ масовано атакувала Україну за допомогою дронів і ракет. Один із головних ударів припав на вузлову залізничну станцію в місті Фастів під Києвом.

Оглядач акцентував, що до цього росіяни системно били по залізниці тільки на сході України.

Репке зазначив, що серйозний удар також припав і на сортувальний центр "Нової пошти" в Дніпрі. У соцмережах місцеві жителі писали, що внаслідок ворожого прильоту було знищено десятки тисяч посилок, зокрема для українських військових, наприклад, каски та прилади нічного бачення.

Під прицілом також почала перебувати і медична логістика. Репке зазначив, що з кінця листопада росіяни атакують центральні розподільчі бази, що постачають лікарні. Після удару по складу у Львові 600 медзакладів залишилися без постачання. А в результаті вчорашньої атаки в Дніпрі знищено склади з марлями і бинтами.

Крім цього, як зазначив оглядач, енергетична інфраструктура залишається однією з головних мішеней. Через руйнування мережі жителі низки регіонів живуть по 12-16 годин на добу без електрики.

Удари росіян по Україні

Учора окупанти завдали удару по одному з енергооб'єктів у Кривому Розі, внаслідок чого в частині котелень вийшло з ладу обладнання. Також у системах Міськводоканалу сталися масштабні гідроудари.

А вже сьогодні росіяни масовано атакували Полтавську область ракетами та дронами. Під ударом були кілька підприємств енергетичного сектору в Кременчуцькому районі. Через атаку спостерігалися перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах.

