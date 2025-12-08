Коти можуть показувати, що вважають вважають своїх господарів родиною різними способами.

Коти часто мають репутацію незалежних тварин, але коли пухнастик вирішує, що господарі є його родиною, він здатен це показати найлюблячішим і найдушевнішим чином, пише Parade Pets.

Видання зазначає, що хоча коти й не вміють махати хвостом як собаки, їхня прихильність до своєї людської родини є глибокою і виражається через навмисні дії.

Експерти з котів зазначили, що ці ознаки легко помітити, треба лише знати, на що звертати увагу. Всього вони виділили 7 милих ознак, які свідчать, що кіт відчуває себе частиною вашої родини:

1. Повільне моргання

Повільне моргання, часто обома очима, є вірною ознакою довіри та прихильності. Цей невербальний сигнал є способом, яким коти розмовляють очима. Додається, що його можна порівняти з "котячим поцілунком". Експерти радять для зміцнення зв'язку з домашнім улюбленцем відповісти на цей жест так само.

2. Удар головою

Коли ваша кішка треться головою або мордою об вас, вона не просто намагається дістатись до важкодоступного місця, а цим демонструє сильну довіру до вас.

Коли кішка "позначає" господаря своїм запахом, вона створює "колонію" з людьми та іншими тваринами, з якими почувається в безпеці. Тим самим, тварина сигналізує, що ви є частиною її найближчого оточення.

3. Мурчання

Хоча існує багато причин, чому кішки мурчать, включаючи самозаспокоєння від болю або стресу, у спокійній, люблячій домашній обстановці мурчання означає, що кішка вас любить.

4. "Місить" лапками

Така поведінка також є ознакою довіри кішки, яка показує, що вона бачить вас як батьківську фігуру і почувається в безпеці, захищеною та комфортно в присутності господаря та членів родини.

5. Доглядає за вами

Деякі коти лижуть людину в знак прихильності, а інші приносять вам "трофеї": від іграшок до подарунків з полювання. Обидва види поведінки є потужними засобами формування зв'язку з котом, які сигналізують про довіру та прийняття.

6. Прояв вразливості

Незалежно від того, чи вони показують вам свій живіт, спокійно їдять у вашій присутності, без вагань користуються лотком для туалету або просто відпочивають поруч з вами, коли ви дивитеся телевізор або ж читаєте книжку, це свідчить про те, що ваш кіт почувається з вами в безпеці.

7. Поза хвоста

Кішки "розмовляють" за допомогою хвоста, а іноді навіть вух. Наприклад, висока або вертикальна поза хвоста є одним із найясніших ознак довіри кішки, що свідчить про дружність, впевненість і гарний настрій. Коли кішка тримає хвіст вертикально біля вас, це є явною ознакою того, що вона почувається в безпеці та захищеності у вашій присутності.

Щоб кішка відчувала себе частиною сім'ї, експерти радять проводити з нею якісно час, граючись, пропонуючи затишні місця, де вона може розслабитися поруч з вами, також розмовляйте з нею м'яким, заспокійливим тоном.

Невеликі щоденні ритуали, такі як годування кота в один і той же час або залучення його до сімейних заходів, наприклад, перегляду фільмів, також допоможуть коту почуватися в безпеці та повноцінним членом родини.

