Заходи обмеження споживання будуть застосовуватись цілодобово у всіх регіонах України.

У понеділок, 8 грудня, заходи обмеження споживання будуть застосовуватись у всіх регіонах України. Про це повідомило Укренерго.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначили у відомстві.

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів будуть запроваджуватися упродовж всієї доби - з 00:00 до 23:59 – обсягом від 2,5 до 4 черг. Для промислових споживачів також цілодобово діятимуть графіки обмеження потужності.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" - закликали енергетики.

Російські удари по об'єктах енергетики

Як повідомляв раніше УНІАН, вночі 7 грудня РФ вгатила по енергооб'єктах на Полтавщині. За даними голови ОВА Володимира Когута, під ударом опинилися підприємства в Кременчуцькому районі. Через атаку сталися перебої з тепло- та водопостачанням.

Відомо, що росіяни випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, у зв’язку з цим близько 40 тисяч квартир залишилися без опалення. Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів, що "це 475 будинків, хоча фактично люди живуть лише у 25% квартир", тобто це 10 тисяч квартир.

У ніч з 5 на 6 грудня РФ вгатила по енергетиці 8 областей: Київської, Чернігівської, Львівської, Одеської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Харківської. Внаслідок атаки були знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

