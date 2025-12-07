Кая Каллас наголосила, що Європа та США можуть спільно вирішувати глобальні проблеми.

Верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас закликала Вашингтон до єдності на тлі нової стратегії національної безпеки США, в якій американці критикують Європу. Як пише Euronews, про це вона розповіла на Дохійському форумі в Катарі.

За словами Каллас, США та Європі слід "триматися разом". Таким чином, вважає вона, можна буде розв’язати глобальні проблеми, у тому числі припинити війну в Україні. А також протидіяти економічному тиску з боку Китаю.

"Зосередьмося на тому, що ми можемо зробити разом. Я маю на увазі, що ми можемо взяти з цієї стратегії безпеки те, що ми все ще союзники Америки. Ми не завжди маємо спільну думку щодо всього", - сказала вона.

Видання зазначило, що її слова здаються спробою применшити розбіжності між Вашингтоном та європейськими союзниками по НАТО.

Більше про нову стратегію США

Як писав УНІАН, США опублікували оновлену стратегію національної безпеки. Основним інтересом у ній зазначено припинення військових дій в Україні. Новий документ також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі.

За даними Bloomberg, це документ попереджає Європу про ризикує "бути знищеною", якщо не змінити політику та підходи до безпеки. Видання наголосило, що європейські лідери стикаються з найскладнішим моментом у спробі зберегти трансатлантичний союз.

На стратегію також відреагували і в Росії. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що багато в чому стратегія відповідає баченню Москви. Також він заявив, що стратегія може стати "запорукою конструктивного продовження спільної роботи над пошуками мирного врегулювання щодо України".

