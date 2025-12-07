Фінансування військових дій Києва - краще вкладення коштів блоку, ніж необхідність стримувати Москву.

Серед європейських країн немає єдності у питанні фінансування військових дій України та підтримки пропозиції про використання заморожених російських активів для забезпечення кредитів Україні. Однак небезпека полягає в тому, що відмова Європи витрачати кошти на війну в Україні обійдеться їй набагато дорожче, пише Financial Times.

У скільки Європі обійдеться фінансування воєнних дії України, приміром, упродовж чотирьох років - через одну з різноманітних схем використання заморожених російських активів або, у крайньому разі, за рахунок власних коштів держав-членів? МВФ оцінює дефіцит фінансування в 136 млрд доларів до 2029 року, в той час як у звіті консалтингової компанії Corisk і Норвезького інституту міжнародних відносин вказується сума від 522 млрд до 838 млрд євро.

При цьому, якщо Україна зможе згодом підштовхнути Росію до розумного припинення вогню, то Путін навряд чи буде в змозі зажадати повернення заморожених російських активів у розмірі 210 млрд євро, а це означає, що початкові витрати будуть частково або повністю відшкодовані.

За альтернативного варіанту Європа не зможе діяти спільно, і Україна, найімовірніше, капітулює й укладе угоду про припинення вогню на умовах Росії. Це дасть змогу Путіну зняти чинні санкції і, можливо, навіть повернутися до "Великої вісімки". У результаті Європа перед обличчям загрози багатшої і міцнішої Росії буде змушена витрачати величезні кошти на швидке зміцнення своєї оборони, пише FT.

"Ціна цього сценарію також сильно варіюється. Corisk вважає, що перемога Росії обійдеться Європі від 1,2 до 1,6 трлн євро протягом чотирьох років, включно зі збільшенням витрат на оборону і ймовірним припливом біженців. Під час холодної війни витрати Великої Британії на оборону досягли піку в 1955-1956 роках і становили 7,6% ВВП. Досягнення цього рівня для Європи з нинішніх 1,6% потребуватиме додаткових витрат понад 1 трлн доларів на рік", - йдеться у статті.

Таким чином, фінансування військових дій України - це краща віддача для Європи, ніж необхідність стримувати Росію, підсумовує FT.

Фінансова підтримка від Європи

Європейський Союз пропонує покрити дві третини фінансових потреб України на найближчі два роки - 90 мільярдів євро, а решту забезпечать міжнародні партнери. Фінансування пропонується здійснити за рахунок російських заморожених активів

Водночас у Бельгії не підтримують конфіскацію заморожених активів РФ, зазначаючи, що "країна-бензоколонка" дала зрозуміти, що наслідки такого кроку Брюссель відчуватиме "вічно".

Тим часом у Британії заявили, що готові передати 9,2 мільярда євро заморожених російських активів на підтримку України.

