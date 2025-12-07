Чалий вважає, що увага США буде приділятися можливостям виходу з війни в Україні.

Кожен новий президент США переглядає геополітичну стратегію й це нормально, розповів Громадському радіо голова правління Українського кризового медіа-центру, Посол України у США з 2015 по 2019 роки Валерій Чалий.

За словами Чалого, "готують стратегію всі: спільнота розвідки, Пентагон, різні інституції, а Білий дім формує загальну ідеологію".

"Цього разу закладено такий підхід: ключовим регіоном для американських військових операцій визначено Індо-Тихоокеанський регіон", - зазначив він.

Дипломат пояснив, що йдеться не про Атлантичний океан, як ми часто думаємо, а про Тихий океан: Китай, Австралію, Нову Зеландію, Південну Корею та КНДР, Японію.

"Це перше, що визначає стратегія, — суперництво з Китаєм і готовність до можливого зіткнення", - додав колишній посол України в США.

Також він пояснив, що другим пунтом в цій стратегії США є поступовий вихід з Близького Сходу, "хоча це й звучить доволі суперечливо".

"Є також увага до російсько-української війни, але в контексті необхідності виходу з неї", - зазначив Чалий.

Також за словами дипломата, додатково є концентрація сил на американському континенті. Чалий зазначив, що вже можна помітити, скільки зброї, кораблів і винищувачів США стягнули навколо Венесуели.

Також, додав колишній посол України в США, абсолютно новим в стратегії США є положення про можливе внутрішнє використання збройних сил на території країни.

"Такого давно не було. З приходом президента Трампа ситуація очевидно змінюється, але це не означає, що стратегія залишиться такою в майбутньому: наступний президент може затвердити нову", - зазначив Чалий.

