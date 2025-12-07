За словами Ушакова, США запевняють Росію, що домовленості щодо мирної угоди будуть залізобетонними.

Можлива зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа не обговорювалася на перемовинах очільника Кремля з американською делегацією. Про це сказав радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Також він зазначив, що зять Трампа Джаред Кушнер імпонує російському диктатору.

"Кушнер тільки що підключився, і тому для нього було важливо відчути, що за людина наш президент, з якими ідеями, принципами йде на розмову з американцями. І в цьому плані зустріч була досить успішною. Візьму сміливість сказати, що нашому президенту Кушнер теж, так би мовити, імпонував", - додав Ушаков.

За словами радника президента РФ, американці "божаться", що домовленості з Трампом щодо врегулювання війни в Україні будуть залізобетонними.

Крім того, Ушаков підкреслює, що американці, з якими ведеться розмова, кожної хвилини кажуть, що російсько-українська війна не почалася б під час терміну Трампа.

Раніше спеціальний представник президента США Кіт Келлог обнадіяв прогнозом про завершення війни в Україні. Він зазначив, що для досягнення остаточного результату залишилось вирішити два питання - щодо територій, зокрема, Донбасу, а також Херсонської і Запорізької областей і контролю над Запорізькою АЕС.

"Якщо ви військовий, особливо наземних сил, морпіхів чи піхотинець, то розумієте, що останні 10 метрів до цілі завжди проявляється справжнє тертя війни. Я вважаю, що ми на останніх 10 метрах до завершення цього конфлікту, думаю, залишилось лише кілька питань", - сказав Келлог.

Також повідомлялось, що Польща обурена, що її виключили з переговорів по Україні. Колишній президент країни Броніслав Коморовський вважає, що відсутність польської сторони на переговорах пов’язана зі слабкістю.

"Нам потрібно усвідомлювати власну важливість та становище у світі… Три найсильніші європейські країни (Німеччина, Франція та Велика Британія - УНІАН) зустрічаються з лідером України. Найсильніші в політичному, військовому та економічному плані, і ті, що роблять найбільший внесок у військові потреби України... Ми просто слабші", - підкреслив він.

