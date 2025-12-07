Нідерланди піднімали в небо винищувачі F-35 через невідомий дрон

У Міноборони заявили, що невідомий об'єкт не становив загрози та не призвів до збоїв у повітряному русі.

У Нідерландах піднімали у небо два винищувачі F-35 після повідомлення про виявлення невідомого безпілотника у повітряному просторі країни. При цьому в Міноборони наголосили, що цей об'єкт не становив безпосередньої загрози, повідомило NOS.

В неділю вранці два голландські винищувачі відреагували на сигнал тривоги про невідомий об'єкт, але згодом повернулися на авіабазу Волкель. За даними Міністерства оборони, це невідомим об’єктом виявився безпілотник, який не становив безпосередньої загрози та покинув повітряний простір Нідерландів. Походження безпілотника незрозуміле.

Під час входження в небо Нідерландів дрон не ідентифікував себе диспетчерській служби повітряного руху ні через радіо, ні через транспондер.

Повітряний рух не постраждав, повідомило далі Міністерство оборони.

Винищувачі F-35 були задіяні в рамках системи швидкого реагування (QRA), яка активується, коли невідомий літак входить у повітряний простір, не ідентифікуючи себе. Нідерландські літаки QRA перебувають у стані готовності вдень і вночі та можуть "злетіти за лічені хвилини", додали в Міноборони.

Нагадаємо, що Нідерланди та Бельгія по черзі контролюють повітряний простір регіону. Нідерланди почали це робити з листопада. За останні місяці було кілька повідомлень про невідомі дрони. Зокрема, на початку листопада зафіксували кілька БПЛА над військовою авіабазою Кляйн-Брогель. Наразі там зберігаються американські ядерні боєприпаси.

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен припустив, що безпілотники запускали, щоб шпигувати за винищувачами та боєприпасами. За його словами, безпілотники прилітають, щоб шпигувати: "побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та отримати іншу стратегічно важливу інформацію".

Європейські ЗМІ припускають, що це були російські безпілотники, які також порушували повітряний рух в аеропортах Данії, Норвегії та Німеччини. Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес наголосив, що Росія продовжить запускати безпілотники, поки не почне відчувати наслідків. Також, за його словами, Росія залякує населення країн ЄС, щоб знизити підтримку України.

