Росіяни чергують масовані удари з періодами низької інтенсивності атак.

Незалежно від кількості одночасно запущених "Шахедів", в середньому кожен п'ятий з них проривається крізь українську систему ППО. Про це у соцмережі X пише аналітик відкритих даних, який діє під псевдонімом Cyrus.

"Коефіцієнт перехоплення то зростає, то зменшується через технологічний прогрес і тактику запуску "Шахедів". Нещодавно стабілізувався на рівні близько 80%", - написав він.

Також Cyrus показав інфографіку, на якій добре видно періодичність, з якою Росія здійснює масовані дронові атаки, а в перервах між ними запускає відносно невелику кількість безпілотників.

Як писав УНІАН, ворожі розвідувальні дрони становлять постійну загрозу на прифронтових територіях, але їх часто ігнорують. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, перехоплювати такі апарати винищувачами надто дорого, тому багато хто сподівається, що "обійдеться". Через це дрони-розвідники безперешкодно працюють, а згодом по виявлених цілях можуть завдаватися удари.

Водночас Криволап навів позитивний приклад Сумщини, де система протидії дронам добре організована: працюють мобільні вогневі групи, дрони‑перехоплювачі або оператори Sting, здатні ефективно збивати розвідників. Однак не скрізь для цього є засоби або відповідальні структури, а ППО нерідко перекладає цю роботу на тероборону чи мобільні групи, зосереджуючись на складніших комплексах і більших загрозах.

