У подальшому морські дрони отримають штучний інтелект та стануть ще більш ефективними.

Наступного року Україна, за прогнозом командувача операцій морських безпілотників військової розвідки, зможе наносити більш складніші удари по російських силах у Чорному морі. Оскільки вдалося стримати пересування Чорноморського флоту Росії, який колись домінував у цьому морі. Як розповів у інтерв'ю Associated Press керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників "Group 13", атаки України змусили Росію адаптуватися та обмежили можливості для масштабних ударів у Чорному морі.

"Сьогодні ми, ймовірно, досягли плато. Ми обмежуємо пересування противника. Але тих гучних ударів, які ми бачили раніше, не було вже досить давно. Це тому, що ворог адаптувався", – сказав офіцер.

Він не став коментувати удари по нафтових танкерах з "тіньового флоту" РФ, хоча згідно з офіційними заявами, для таких морських атак використовувалися безпілотники.

Офіцер сказав, що російські військово-морські кораблі "ледь діють", часто наважуючись відійти лише на відстань близько 40 кілометрів від порту, щоб запустити ракети, і відразу відступають.

"Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат діяльності нашого підрозділу - адже ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти в морі", - сказав він.

Незважаючи на корективи, внесені Росією, офіцер заявив, що програма морських безпілотників України залишається ефективною:

"Ми працюємо на багатьох фронтах, щоб змінити цю ситуацію та створити переломний момент. Наразі можу сказати ось що: ми не втратили ефективності. Ми просто досягли точки, коли стримуємо ворога".

Україна розвиває програму морських дронів

Використання різних типів безпілотників, у тому числі морські, стало життєво важливим для української армії, нагадало видання. Адже вони стали недорогим інструментим для розвідки та ударів у протидії вторгненню Росії. За інформацією АР, дві програми морських безпілотників реалізуються окремо військовою та внутрішньою розвідувальними службами України.

Група 13 використовує дрони "Магура", якими, як повідомлялося, було нанесено численні удари по російських кораблях.

"Наразі підрозділ використовує два варіанти - V5, менший таранний безпілотник, та більший V7, збройову платформу. Обидва керуються дистанційно за допомогою консолей розміром з валізу, оснащених джойстиками, екранами та запобіжними вимикачами", - йдеться у статті.

Оператори продемонстрували виданню V7, оснащений модифікованими ракетами класу "повітря-повітря" Sidewinder американського виробництва. У травні повідомлялося, що "Магура" збив російський винищувач, що офіцер з групи 13 назвав "проривом" у морській війні.

Він сказав, що наступний етап еволюції українських безпілотників спиратиметься на глибшу інтеграцію штучного інтелекту. Для цього планується використати напрацьований та постійно зростаючий архів оперативних відео та даних датчиків для покращення цільового наведення та зменшення навантаження на оператора. Він додав, що українські військові мають "величезну кількість" оперативних даних для подальшого навчання моделей штучного інтелекту.

"Зараз пошук цілей - це комбінований процес: частково оператор, частково штучний інтелект. У майбутньому ви запускатимете дрон, і він самостійно шукатиме ціль, розрізнятиме цивільні судна від військових і прийматиме більше рішень", - сказав він.

Хоча він не коментував конкретні плани розвитку, проте сказав, що країни, які вивчають варіанти ударів на більшу дальність, підводні безпілотники та складніші операції змішаного флоту, розглядають такі системи як логічний наступний крок.

Україна при цьому прагне розширити спільне виробництво безпілотників з кількома країнами НАТО наступного року, зазначило видання.

Більше про дрони Магура

Як писав УНІАН, цього року в ГУР показували новітні морські дрони Магура, які можуть нищити ворожі кораблі та літаки. Зазначалося, що за два роки використання цієї технології, було уражено 17 морських та повітряних цілей Росії, 15 з яких повністю знищили, зокрема, два винищувачі Су-30.

