У Польщі зросла кількість прихильників обов'язкової військової служби, - опитування

майже 60 відсотків опитаних поляків висловилися за поновлення військового призову.

59,4 % громадян Польщі вважають, що через поточну міжнародну ситуацію країна повинна повернути обов’язкову строкову військову службу. Ще наприкінці жовтня таких було менш як 40%. Про це свідчать результати опитування, проведеного на запит видання Wirtualna Polska.

Результати опитування показали, що 59,4 % респондентів підтримують повернення до призову. 14,7 % з них заявили, що повністю згодні з цим. А ще 44,7 % - радше згодні з ідеєю запровадження обов’язкової військової служби.

Група противників становить 30,9 %. Серед них 15,2 % відповіли, що радше не підтримують відновлення обов’язкової військової служби, а 15,7 % висловилися категорично проти. 9,7 % поліків вагається.

Відео дня

Як зазначило видання, це може свідчити, що тема добре відома в польській публічній дискусії та що більшість громадян уже сформували свою думку щодо необхідності відновлення призову.

Особливо виразна підтримка повернення призову спостерігається серед виборців консервативної партії PiS та правопопулістів з партії Konfederacja. 67 % прихильників цих двох партій висловилися "за" і 26 % "проти".

Серед прихильників правлячої коаліції, яка складається з центристських, ліберальних та лівих партій, 50 % виборців підтримують відновлення обов’язкової служби, а 41 % висловилися проти.

"На тлі зростаючої невизначеності в Центральній та Східній Європі і геополітичної напруженості багато поляків усвідомлюють необхідність зміцнення безпеки країни. Війна між Росією та Україною і зростаючі військові виклики підвищили важливість обороноздатності, а обов'язкова військова служба розглядається як спосіб забезпечення боєготовності та зміцнення почуття безпеки в суспільстві", - йдеться у статті.

Опитування провели 21–23 листопада методом інтернет- та телефонних інтервʼю на репрезентативній вибірці з 1000 повнолітніх поляків.

Підготовка Польщі до війни - більше новин

Нагадаємо, що Польща розгорнула 10 тисяч військових у межах операції "Горизонт". Це найбільше внутрішнє військове залучення за останні роки. Військові мають посилити охорону критичної інфраструктури та запобігати можливим диверсіям на території країни.

Додамо, що на кордоні з Калінінградською областю РФ поляки розпочали будівництво фортифікацій за програмою "Східний щит". Вони включають протитанкові рови, "зуби дракона" та окопи.

Вас також можуть зацікавити новини: