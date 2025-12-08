Для запуску безпілотника використовують твердопаливний ракетний прискорювач.

Безпілотник Hadid-110, відомий у структурі Сухопутних сил КВІР як Dalaho, був розроблений спеціально для ударних місій та базується на малопомітній платформі з реактивним двигуном, повідомляє Tehran Times.

Вказується, що БпЛА було вперше представлено у лютому 2025 року під час зустрічі Лідера Ісламської революції з групою науковців, посадовців та фахівців оборонної промисловості.

Даний безпілотник застосовувався під час п’ятиденних антитерористичних навчань "Саханд-2025" - польових навчань Шанхайської організації співробітництва (ШОС) на території іранської провінції Східний Азербайджан.

Відео дня

Примітно, що в цих навчаннях брали участь 10 держав, що є членами ШОС, а саме, Білорусь, Іран, Індія, Китай, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан.

За даними видання, безпілотник Hadid-110 спроєктовано з урахуванням зменшення ефективної поверхні розсіювання. Про спробу зменшити радіолокаційну помітність також вказує характерна для "стелс" літальних апаратів форма з ламаними кутами.

Як можна зрозуміти з відео, для запуску безпілотника використовують твердопаливний ракетний прискорювач.

Як зазначає Мілітарний, у відкритій бази даних Збройних сил США опубліковано інформацію, що дрон Hadid-110 може розвивати швидкість до 510 км/год. Також він має дальність польоту 350 км і стелю 9144 метри. Безпілотник несе бойову частину вагою 30 кг, а також має тривалість польоту до 1 години.

Допомога Ірану Росії у війні проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія наразі виробляє для Ірану 16 винищувачів Су-35. Проте пізніше можуть з'явитися й додактові борти. Також не виключено, що Росія вже могла завершити виробництво певної кількості літаків. Є дані, що загалом Іран міг замовити у росіян 48 багатоцільових винищувачів Су-35.

Також ми писали, що в українській розвідці повідомили, що в іранських Shahed-107, якими Росія наносить удари по прифронтовим регіонам України, є сладові частини та іноземні компоненти. Вперше на публіці цей безпілотник представив іранський Корпус вартових ісламської революції в червні 2025 року, коли відбулося загострення ірано-ізраїльського конфлікту.

Вас також можуть зацікавити новини: