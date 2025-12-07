На даний час загалом на цю виплату вже подалися 323 443 осіб.

В Україні вже почалися перші виплати 6500 грн в рамках програми Зимова підтримка-2026 для вразливих категорій громадян. Про це у Telegram повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людей. Свириденко нагадала, що оформити її через Дію або у відділенні Пенсійного фонду можна до 17 грудня.

На кого розрахрована програма Зимова підтримка

В повідомленні сказано, що програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

На що можна витратити гроші Зимової підтримки

Свириденко нагадала, що витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.

Допомога 6500 від держави

Як повідомляв УНІАН, з 21 листопада стартував прийом заявок на виплату 6500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Ця програма діє в рамках "Зимової підтримки".

Отримати допомогу можна у два способи - онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.

