Пентагон переніс конкурс з вибора підрядника для реалізації програми F/A-XX.

Пентагон офіційно підтвердив затримку реалізації програми створення палубного винищувача F/A-XX для ВМФ США. Про це повідомляє військовий портал Мілітарний.

Джерела в американському оборонному відомстві розповіли журналістам з Aviation Week, що Пентагон оцінює стан оборонно-промислової бази щодо її здатності одночасно витримати конкурси та серійне виробництво одразу двох програм шостого покоління. А саме F/A-XX для ВМФ і F-47 (NGAD) для Повітряних сил. Саме тому конкурс та вибір підрядника для реалізації програми F/A-XX перенесено.

Однак повністю Пентагон не відмовився від програми F/A-XX. Новий літак має замінити F/A-18E/F Super Hornet у 2030-х роках і забезпечити ВМФ США перевагу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Фінансування проєкту

При цьому затримки спричинені фінансовими обмеженнями, кадровими та виробничими труднощами в галузі. Раніше було відомо, що Військово-морський флот США досі не оголосив переможця у програмі створення палубного винищувача шостого покоління F/A-XX саме через проблеми з фінансуванням.

Представники оборонного відомства підкреслюють, що усі затримки мають технічний, а не політичний характер. Однак, Офіс оцінки витрат міністра війни Піта Хегсета планує скоротити фінансування розробки F/A-XX, перенаправивши 454 мільйони доларів, уже закладені Конгресом у бюджет на 2025 фінансовий рік, на інші проєкти.

Хід програми F/A-XX

Програма F/A-XX — ініціатива ВМФ США зі створення винищувача шостого покоління, який має замінити F/A-18E/F Super Hornet і доповнити F-35C у 2030-х роках.

Необхідність створення такого літака вперше була визначена ще у червні 2008 року. Майбутній винищувач має бути здатним ефективно діяти в умовах щільної протиповітряної оборони противника й виконувати широкий спектр завдань: від повітряної дозаправки та розвідки до спостереження, цілевказання й радіоелектронної боротьби.

ВМФ розглядає кілька варіантів конфігурації: пілотовану, безпілотну або опціонально пілотовану, щоб забезпечити максимальну адаптивність до майбутніх бойових умов.

У березні стало відомо, що Lockheed Martin вибула з конкурсу. Таким чином, у програмі залишилися лише два учасники — Northrop Grumman і Boeing. Для Northrop Grumman це перший проєкт палубного винищувача з часів легендарного F-14 Tomcat. Для Boeing перемога може означати крок до домінування у сфері винищувачів шостого покоління для збройних сил США.

Як писав УНІАН, Boeing вже представив концепт нового літака. Візуалізація підтвердила, що F/A-XX і проєкт F-47 від Boeing матимуть спільні риси. Зокрема, схожі риси має кабіна ліхтаря.

А концептуальна візуалізація від компанії Northrop Grumman показала, що винищувач робитимуть малопомітним. Та, вірогідно, матиме великорозмірну РЛС.

